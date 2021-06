Scovato il piromane delle auto

CALTAGIRONE (CATANIA) – I carabinieri di Caltagirone hanno denunciato un 38enne romeno per l’incendio di 7 auto.

La notte dello scorso 20 giugno ben 7 macchine parcheggiate nelle vie del centro storico di Caltagirone, tra cui la via Discesa S.Agata, piazza S.Francesco d’Assisi, via Montalto, via S.Stefano e via Porta del Vento, sono state date alle fiamme da un ignoto.



La visione dei filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona hanno evidenziato la freddezza dell’uomo nell’appiccare ogni rogo, messo in atto insistendo con un accendino sulle parti in plastica presenti nella parte anteriore delle auto, provocando così l’accensione delle fiamme che rapidamente poi si propagavano all’intero veicolo.

Il 38enne, oltre che dalle immagini di videosorveglianza, è stato rintracciato perché si era recato in ospedale per una ferita da ustione a un gluteo, compatibile con il reato commesso.