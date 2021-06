Mazzata ai paninari catanesi: tutte le multe

CATANIA – Blitz dei carabinieri di Catania nella zona della stazione per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte degli esercenti. L’attività si è concentrata in piazza Giovanni XXIII e nelle vie limitrofe, con particolare attenzione nei confronti dei cosiddetti paninari.

Il titolare della panineria “Zio Angelo” è stato denunciato per il cattivo stato di conservazione di 500 kg di prodotti alimentari, che sono stati sottoposti a sequestro, con annesse chiusura e multa di 1.000 euro.

La panineria “Vitale Angelo” dovrà sborsare 2.000 euro per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo, mentre la panineria “Vitale Santo” è stata chiusa e si è vista recapitare una sanzione di 1.000 euro per carenze igienico-sanitarie.

Al “Il piccante” sono state formulate delle prescrizioni igienico-sanitarie con contravvenzione di 866 euro per la mancata copertura assicurativa al furgone; 1.000 euro invece alla gelateria di Giuseppe Maniscalco per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo; stessa cifra da pagare per il chiosco “International bar”, colpevole di difformità planimetriche.

La polizia locale ha poi constatato l’occupazione abusiva del suolo pubblica da parte dei titolari, che prevede per ciascuno una sanzione di 865 euro.