Uniti per Catania a quota 100mila

“Uniti per il Catania” supera quota centomila euro. L’ultimo aggiornamento della sottoscrizione lanciata da Sigi per facilitare l’iscrizione del club rossazzurro al prossimo campionato di Serie C è riferito alle 13 di giovedì 24 giugno e certifica 897 bonifici per un totale 101.127 euro versati.

A sostenere la raccolta fondi c’è anche l’iniziativa dei tifosi della curva nord, avviata giovedì pomeriggio e pensata per agevolare chi non può procedere direttamente tramite bonifico bancario. Chi vorrà potrà effettuare la propria donazione ai botteghini di piazza Spedini entro sabato (orari di apertura 9.30-12-30 e 16.30-20).