A18 e A20: prove di carico ok, alcune criticità per le gallerie

Il programma di verifiche sulla vulnerabilità dei ponti e dei viadotti dell’A18 e dell’A20 sta giungendo al termine offrendo notizie confortanti. Mancano ancora le ultime prove di carico, delle oltre 50 programmate dal Consorzio autostrade siciliane, e sinora ogni esito delle prove di identificazione dinamica effettuate hanno evidenziano comportamenti elastici delle strutture e assenze delle cosiddette “frecce residue allo scarico”. Le prove di carico, eseguite alla presenza dei tecnici e del consulente scientifici, una volta elaborate hanno ogni volta fornito risultati che escludono pericoli di crolli.

Nei prossimi giorni verrà preso in esame anche il viadotto Zappulla, in entrambe le direzioni della Messina-Palermo; pertanto dalle 22 di lunedì 28 giugno le carreggiate verranno parzializzate tra i km. 95,873 e il 96,873. Dalle ore 23.00 del 5 luglio alle 23.00 del giorno successivo la carreggiata di valle (in direzione Messina) sarà poi chiusa.

Dalle ore 23.00 di giorno 6 luglio, sarà la volta della carreggiata monte (in direzione Catania) che rimarrà inibita al transito sino alle 23.00 dell’8 luglio. Durante le chiusure sarà disposto il doppio senso sulle corsie opposte.

A seguito delle verifiche effettuate sinora sulle gallerie, alcuni interventi urgenti di messa in sicurezza determineranno sull’A18 Messina-Catania la chiusura alla viabilità della carreggiata di valle (in direzione Messina) tra il km. 12,368 il km. 7,222, e il contestuale doppio senso sulla carreggiata opposta, dalle 9 del 26 giugno alle 9 del 28 giugno.

Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati.