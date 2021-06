Sicilia, tasso di positività crolla allo 0,7%

Sono 119 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 39 in meno rispetto a ieri. La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.962 test, con il tasso di positività che passa dall’1,2% allo 0,7%.

I morti sono 6, i guariti 268. Negli ospedali i ricoverati sono 212, 19 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 27, due in più di ieri.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 42 a Catania, 17 a Palermo, 13 a Enna, 13 a Messina, 9 a Caltanissetta, 8 a Trapani, 7 ad Agrigento, 5 a Ragusa, 5 a Siracusa.

E intanto sono state prorogate le zone rosse di Valguarnera Caropepe, nell’Ennese, e di Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno. In entrambi i territori le restrizioni rimarranno in vigore sino al 1° luglio compreso.

Lo dispone un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a seguito delle relazioni delle Asp competenti e sentiti i sindaci dei Comuni interessati.

In Italia sono 927 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 951). Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 30.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 188.191 (ieri erano stati 198.031). Il tasso di positività è dello 0,5%, uguale a quello del giorno precedente.

Sono 328 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, con un calo di 16 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 12 (ieri erano stati 4). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.027, in calo di 113 unità rispetto a ieri.

I casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.255.700, i morti 127.362. I dimessi e i guariti sono invece 4.066.029, con un incremento di 6.566 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 62.309, in calo di 6.310 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 59.954 persone (-6.181).