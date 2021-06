Sequestrate due tonnellate di tonno rosso

CEFALU‘ (PALERMO) – Operazione congiunta tra Guardia costiera di Cefalù e Polizia stradale di Palermo che hanno effettuato controlli a Campofelice di Roccella, Lascari e Cefalù per contrastare il commercio illegale di prodotto ittico.

L’attività, che si inserisce nell’ambito dei controlli sui trasporti di sostanze alimentari, ha portato al sequestro di undici esemplari di tonno rosso (peso complessivo 2270 chili), alla confisca del mezzo utilizzato per il trasporto ed al deferimento del trasgressore.

Tutto il prodotto ittico, non ritenuto adatto al consumo umano, è stato distrutto. Al conducente, oltre alla confisca del mezzo, sono state contestate violazioni al Codice della strada per un ammontare di 3mila euro e violazioni alle norme sanitarie per un ammontare di 6mila euro. A quanto pare, il tonno rosso era destinato ai ristoranti dell’hinterland.