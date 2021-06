Profumatori alla fragola per nascondere la marijuana

I carabinieri di Paternò e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno arrestato un 35enne accusato di spaccio di stupefacenti.

Dalle indagini dei carabinieri l’uomo risultava essere un attivissimo pusher, anche se alle contestazioni ha sempre risposto di non nascondere droga. Mai comportamento fu più improvvido perché i militari hanno dapprima trovato in bagno quattro involucri con una ventina di grammi di marijuana ma poi, estendendo la perquisizione anche al livello sottostante dell’abitazione, hanno rinvenuto nel sottoscala uno scatolo di cartone con 15 buste trasparenti contenenti la medesima sostanza stupefacente per un peso complessivo di 4,5 chilogrammi.

Particolare precauzione, che però non è servita all’arrestato, è stata quella di abbinare dei profumatori all’aroma di fragola all’interno dello scatolo per disorientare il fiuto di eventuali cani antidroga. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.