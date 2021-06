Preso lo spacciatore impacciato

Operazione di controllo del territorio da parte della polizia nella zona di viale Nitta a Librino. Alla vista delle volanti alcuni spacciatori hanno tentato di dileguarsi, ma uno di loro, il pluripregiudicato S.G. di anni 22, ha cercato di lanciarsi da un alto muro a ridosso della via pubblica.

La fuga non è andata buon fine perché il ragazzo è rimasto aggrappato al muro, senza riuscire a risalire né a scendere. I poliziotti sono dovuti intervenire in suo soccorso e l’hanno aiutato a scendere ma, una volta messo in sicurezza, l’hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, infatti, durante la fuga aveva provato a disfarsi di 20 bustine contenenti marijuana.