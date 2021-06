Animali inghiottiti dalle fiamme

Il forte caldo degli ultimi giorni ha causato numerosi incendi in Sicilia orientale. Drammatico ciò che si è presentato sotto gli occhi degli animalisti di Lentini.

Enpa Ente Nazionale Protezione Animali e la LAI Lega Antispecista Italiana Guardia Nazionale, infatti, hanno lavorato insieme incessantemente per mettere in salvo tanti animali tra le sterpaglie in fiamme a Lentini.

Alcuni volontari si sono buttati dentro le campagne tra il fuoco ancora acceso e il fumo con il rischio di ustionarsi, per poter salvare quello che restava dei randagi che accudivano sul territorio.