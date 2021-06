Nicola era nel burrone, giornalista lo fa ritrovare

FIRENZE – E’ stato ritrovato vivo Nicola Tanturli, il bimbo di appena 21 mesi scomparso dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio. La notizia arriva direttamente dalla Prefettura di Firenze. Il bimbo sarebbe stato trovato a circa tre chilometri dalla sua abitazione. E’ stato un giornalista della Vita in diretta della Rai, Giuseppe Di Tommaso, a far ritrovare il piccolo Nicola: risalendo versa la casa del bambino ha sentito rumori e lamenti.

Il piccolo era in fondo a una scarpata, a ridosso della strada e profonda una cinquantina di metri ed è stato poi recuperato da un carabiniere che si è calato. Nicola ha già visto i suoi genitori. Il bambino, con l’elisoccorso, è stato portato in ospedale per accertamenti.

“Il bimbo aveva gli occhi aperti e sta bene”. Così il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Gian Piero Philip Moschetti, che ha seguito le operazioni di soccorso. “Lo ha trovato un giornalista, mi aspettavo di trovarlo, è il colpo di fortuna che capita a chi si sforza, la zona era satura di soccorritori ed avevamo attivato un sistema efficiente”.

Le ricerche erano proseguite tutta la notte. Il piccolo era scomparso la notte tra il 21 e il 22 giugno da un casolare sull’Appennino dove vive coi genitori e il fratellino di 4 anni. La famiglia vive in una casa isolata. Zona impervia, raggiungibile solo da una mulattiera.