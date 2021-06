L’Etna non riposa

Puntuale come ogni sera o quasi, ecco l’Etna. L’Ingv-osservatorio Etneo comunica che a partire dalle ore 17.45 circa si osserva dalle telecamere di sorveglianza un incremento dell’attività stromboliana al cratere di sud-est con emissione di cenere che, in accordo con il modello previsionale, si disperde in direzione est-sudest.

Dal punto di vista sismico, rispetto alla situazione precedente, si conferma l’incremento repentino dell’ampiezza media del tremore vulcanico. A partire dalle 18 circa si registra un significativo incremento dell’attività infrasonica, sia nel numero che nell’ampiezza degli eventi infrasonici. Non si osservano variazioni significative nei segnali di deformazione registrati alle reti clinometriche e Gnss.