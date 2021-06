Spot Red Bull a Palermo, traffico impazzito

PALERMO – C’è l’auto di Formula uno della Red Bull al Foro Italico e il traffico a Palermo impazzisce. Lunghissime code si sono formate in via Roma, nella zona di piazza Indipendenza, tutto bloccato lungo le strade che costeggiano il mare.

L’esibizione dell’auto della Formula uno che da alcuni giorni scorrazza in città per realizzare uno spot promozionale ha fatto saltare i nervi degli automobilisti, già messi a dura prova da alcuni giorni per il restringimento sul ponte Oreto e sul ponte Corleone.

Tantissimi sono arrivati in ritardo al lavoro bloccati nel traffico per percorrere pochi chilometri. L’ordinanza del sindaco prevedeva la chiusura del Foro Italico fino all’una. A nulla è servito lo stop della zona a traffico limitato in via Roma.

L’asse centrale dalla stazione in via Cavour a doppia corsia non è riuscita a contenere la mole di traffico che si riversa quotidianamente nella strada da via Messina Marine alla Cala.