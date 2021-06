Scontro frontale a Sortino, un morto e due feriti

SORTINO (SIRACUSA) – Ancora sangue sulle strade del Siracusano ed un’altra vittima si aggiunge alla triste conta degli incidenti stradali. L’ultimo sinistro, in ordine di tempo, si è verificato intorno alle 13.30 sulla Strada statale 114 “Orientale sicula” , provvisoriamente chiusa al km 135.

Per cause in corso di accertamento sono entrati in collisione un’utilitaria ed un autocarro, nello scontro una persona ha perso la vita ed altre due sono in gravi condizioni. Sul posto è arrivato anche un elicottero del 118 che per l’occasione è stato fatto atterrare sull’autostrada.

Il personale di Anas, unitamente ai mezzi di soccorso ed alla polizia stradale, è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Lunghe code si registrano in entrambe le direzioni.