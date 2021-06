La macchina lo falcia, muore a Pachino

SIRACUSA – E’ stato travolto da un’auto mentre stava attraversando la strada. Sebastiano Cammisuli, 83 anni, è stato immediatamente soccorso e con un ambulanza trasportato all’ospedale Di Maria di Avola dove è deceduto dopo alcune ore.

L’incidente è a accaduto stamane a Pachino: secondo la ricostruzione dei carabinieri l’83enne era appena uscito da un bar in via Pascoli dove si era fermato per un caffè quando, attraversando la strada, è stato travolto dall’auto che sopraggiungeva.

Il conducente della macchina, indagato per omicidio stradale, non è riuscito a evitare l’impatto.