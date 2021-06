Etna chiama, Stromboli risponde…

CATANIA – Week end agitato per l’Etna che in 48 ore ha dato vita ad intensi fenomeni eruttivi con ricaduta di cenere lavica addirittura fino a Siracusa.

Dopo una breve tregua, l’attività stromboliana è ripresa alle 21 di ieri per poi concludersi poco dopo la mezzanotte, come ha comunicato l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio etneo, che intorno alle 23.30 ha riscontrato la conclusione dell’attività esplosiva al cratere di Sud-Est ed un conseguente trabocco lavico attivo in direzione Sud-Ovest.

L’ampiezza media del tremore vulcanico, dopo aver raggiunto il valore massimo alle 23 ha subito un rapido decremento fino a raggiungere valori medi. Anche in questo caso si è registrata un’intensa attività stromboliana con ricaduta di cenere lavica che spinta dal vento ha raggiunto Catania, senza però impattare con l’operatività dell’aeroporto di Fontanarossa.

STROMBOLI NON STA A GUARDARE… Concluso lo show dell’Etna, in mattinata la scena se l’è presa lo Stromboli. Nel settore nord del vulcano eoliano si è verificato un trabocco lavico di modesta entità. Il fenomeno è iniziato alle 6.05 e si è esaurito in pochi minuti. Il fronte lavico è in raffreddamento ed interessa soltanto la parte alta della Sciara del fuoco. E’ quanto emerge dai rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania.