Arriva il grande caldo e arrivano anche gli incendi. Uno di vaste dimensioni si è sviluppato a Catania, nel primo dei tre giorni in cui sono previste ondate di calore anomale.

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che si erano diffuse tra le sterpaglie in via Cairoli. Su tutta la zona una cappa di fumo.

GUARDA LE FOTO