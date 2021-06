Assalto alla coppia in viale Rapisardi, ma c’è la polizia

CATANIA – Nel corso la polizia di Catania ha arrestato due pregiudicati, il 21enne T. F. M. e il diciottenne P. G., per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti hanno notato in viale M. Rapisardi due giovani dei quali uno, tenendo in mano uno sfollagente telescopico in metallo, cercava di colpire il vetro dello sportello anteriore lato guida di una macchina con a bordo una coppia.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente e i due malfattori hanno tentato di dileguarsi. Uno di loro è stato bloccato dopo pochi metri mentre l’altro è salito a bordo di un’auto fuggita a tutta velocità ; dopo un inseguimento di alcune centinaia di metri da parte di un altro equipaggio, anche il secondo ragazzo è stato bloccato e identificato.

Le vittime della tentata rapina hanno riferito ai poliziotti di essere state improvvisamente aggredite mentre si trovavano in macchina dai due individui che dapprima le hanno minacciate con lo sfollagente e successivamente le hanno aggredite con la medesima arma.