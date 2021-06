Camion disperde pietrisco, è caos sulla Catania-Siracusa

LENTINI (SIRACUSA) – E’ stata riaperta alle 13.15 dopo una chiusura di oltre 4 ore causata dalla perdita di carico da un mezzo pesante in transito. Mattinata infernale sull’A18 Catania-Siracusa, off limits dal km 22+500 per l’improvvisa caduta di pietrisco da un camion all’interno della galleria “San Fratello” tra Lentini ed Augusta, in direzione Siracusa. Per chi viene da Catania – comunica Anas – uscita obbligatoria a Lentini.

Si registrano lunghe file di auto; molti coloro che si stavano recando verso le spiagge del Siracusano sono stati costretti a fare dietrofront, altri sono rimasti in coda impossibilitati di spostarsi. A complicare le cose anche il forte caldo con decine di automobilisti fermi sotto il sole cocente.

Sul posto sono presenti diverse pattuglie della polizia stradale, mezzi di soccorso, squadre della manutenzione Anas, le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione.