Sostare, riprende il pagamento del parcheggio notturno

CATANIA – Con la soppressione del coprifuoco, da lunedì 21 giugno, riprende la sosta notturna a pagamento nelle strisce blu di Sostare nelle zone della movida.

Si ricorda che la sosta notturna, nella zona del centro storico, dalle ore 21 alle 2 prevede la tariffa unica di un euro.

Il pagamento del ticket Sostare per le ore serali, oltre che attraverso i parcometri, può essere effettuato tramite le applicazioni digitali, scaricabili su smartphone, in uso per il pagamento della sosta diurna.