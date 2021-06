Sbarco ad Augusta, 4 migranti positivi al Covid

SIRACUSA – Sono quattro, tutti maggiorenni, i migranti risultati positivi al Covid 19 dopo il test effettuato dal personale sanitario dell’Asp di Siracusa ai 410 migranti soccorsi al largo della Libia dalla nave GeoBarents di Medici senza frontiere che ha attraccato ad Augusta, nel Siracusano.

Al termine della procedura di accoglienza e identificazione, coordinata dalla prefettura di Siracusa, sono 96 i minori non accompagnati, trasferiti in due centri tra Siracusa e Pozzallo.

Sette i casi vulnerabili, tra cui una donna incinta, che avendo bisogno di assistenza sono stati trasferiti in alcuni centri siciliani. Il resto dei migranti è stato trasferito sulla nave Adriatico per la quarantena, insieme ai quattro positivi posti in isolamento.