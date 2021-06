Misterbianco, a fuoco tetto con pannelli fotovoltaici

MISTERBIANCO (CATANIA) – I vigili del fuoco di Catania sono intervenuti, nel primo pomeriggio di oggi per lo spegnimento dell’incendio del tetto di un’abitazione con installati pannelli fotovoltaici in via Santa Margherita a Misterbianco.

L’intervento dei vigili del fuoco con una squadra, un’autobotte di supporto e un’autoscala, ha scongiurato il verificarsi di ulteriori danni.

Non si hanno notizie di persone ferite o intossicate dal fumo. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.