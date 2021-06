Covid, la Sicilia resta prima per nuovi positivi

Sono 183 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 13 in più rispetto a ieri. Anche oggi la regione è al primo posto in Italia, questa volta insieme con la Lombardia, per numero di contagi giornalieri. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 13.525, con il tasso di positività che sale dall’1,1% all’1,3%.

I morti sono 5, i guariti 265. Nelle terapie intensive sono ricoverate 28 persone (-2).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 30 a Ragusa, 29 a Trapani, 27 a Caltanissetta, 27 a Catania, 20 a Messina, 19 ad Agrigento, 11 a Enna, 11 a Palermo, 9 a Siracusa.

In Italia sono 1.197 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1.147). Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 35.

Sono 249.988 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati (ieri erano stati 216.026). Il tasso di positività è dello 0,48%, stabile rispetto a ieri quando era allo 0,5%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 394, con un calo di 22 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 10 (ieri erano stati 11). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.504, in calo di 176 unità rispetto a ieri.