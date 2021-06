Sicilia: +170 positivi, tasso all’1%

Sono 170 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 58 in meno rispetto a ieri. Anche oggi la regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 14.208, con il tasso di positività che riscende all’1,1% (ieri 1,7).

I morti sono 3, i guariti 366. Nelle terapie intensive sono ricoverate 30 persone (-5).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 31 a Caltanissetta, 26 a Catania, 25 a Palermo, 23 ad Agrigento, 19 a Messina, 18 a Siracusa, 15 a Trapani, 12 a Ragusa, 1 a Enna.

In tutta italia sono 1.147 i nuovi positivi. Ieri erano stati 1.325. Sono 35 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 37. I test effettuati sono 216.026 (ieri 200.315), il tasso di positività è dello 0,5%, in leggero calo rispetto a ieri quando era allo 0,7%.

I casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.250.902, i morti 127.225. I dimessi e i guariti sono invece 4.031.605, con un incremento di 7.648 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 92.072, in calo di 6.536 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 88.976 persone (-6.300 rispetto a ieri).

Sono 416 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 28 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 11 (ieri erano stati 15 ). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.680, in calo di 208 unità rispetto a ieri.