Impresa Meta: è finale scudetto

Impresa della Meta Catania. La formazione rossazzurra batte la Came Dosson per 5-3 dopo i tempi supplementari e conquista una storica finale scudetto nel futsal contro la vincente di Feldi-Pesaro.

A Pesaro, sede della final four, la squadra allenata da Salvo Samperi, sconfitta per 2-1 nella semifinale d’andata, sfodera una grande prestazione chiudendo il primo tempo avanti per 2-0 con gol di capitan Musumeci e Baisel.

Gli etnei volano sino al 4-0 con Baldasso e un’autorete prima di subire la risalita degli avversari, che inseriscono il libero e giungono a -1 guadagnando i supplementari.

Nell’extra time l’espulsione del portiere della Came e la rete di Josiko rimandano avanti la Meta, che regge sino allo scadere e conquista la doppia finale tricolore, in programma domenica (alle 21) e lunedì (alle 20.30).

META CATANIA-CAME DOSSON 5-3 dts

Meta Catania: Dovara, Rossetti, Baldasso, Josiko, C. Musumeci, Messina, Silvestri, Kuraja, L. Musumeci, Suton, Fabinho, Baisel, Biagianti, Rinaudo. All. Samperi

Came Dosson: Pietrangelo, Belsito, Juan Fran, Vieira, Grippi, Bacchin, Azzoni, Dener, Ugherani, Bertoni, Schiochet, Espindola, Ronzani, Ditano. All. Rocha

Arbitri: Giovanni Beneduce (Nola), Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia) CRONO: Daniele Filannino (Jesi)

Reti: 5’38” p.t. C. Musumeci (M), 13’20” Baisel (M), 3’56” s.t. Baldasso (M), 5’05” aut. Belsito (M), 8’40” Schiochet (C), 9’54” Ugherani (C), 18’42” Dener (C), 2’57” p.t.s. Josiko (M)

Note: ammoniti Pietrangelo (C), Rinaudo (M), Grippi (C), C. Musumeci (M), Vieira (C), Suton (M). Espulsi al 13’18” del p.t. Pietrangelo (C) per somma di ammonizioni, al 2’42” del p.t.s. Ditano (C)