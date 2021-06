Catania, spacca la vetrina del panificio della moglie

CATANIA – La polizia di Catania è intervenuta ieri sera in via Zia Lisa per la segnalazione di una lite in corso tra coniugi. Giunti sul posto, agli agenti la donna ha riferito di aver avuto nel pomeriggio un’accesa lite col marito che l’aveva anche aggredita fisicamente, procurandole escoriazioni e contusioni.

Gli agenti hanno anche accertato che a carico dell’uomo era già stato emesso, lo scorso 10 giugno, un ammonimento del questore, a seguito di una denuncia presentata dalla moglie.

Dopo aver lasciato gli uffici della questura, l’uomo si è diretto nel panificio della moglie, danneggiando una vetrata della porta di ingresso. L’ha poi chiamata al telefono minacciandola proprio nel momento in cui si trovava in questura per formalizzare un’ulteriore denuncia contro il marito.

Gli agenti, pertanto, sono tornati in via Zia Lisa e hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento aggravato. Nuovamente condotto in questura, il pm di turno ne ha disposto il trasferimento in una struttura carceraria.