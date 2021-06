Festa in via Santa Sofia: irrompono gli agenti

CATANIA – La polizia municipale di Catania è intervenuta in una villa di via Santa Sofia per interrompere una festa organizzata da privati. Sanzionati il proprietario e un invitato privo di mascherina protettiva.

In via Pacini le pattuglie hanno eseguito la chiusura di un esercizio di prodotti alimentari perché il titolare era senza mascherina. L’attività è stata chiusa per 5 giorni. In via Gemmellaro sono stati verbalizzati con 400 euro due pedoni che non indossavano la mascherina protettiva.

In piazza San Francesco multa per un parcheggiatore abusivo che oltre a violare le norme del codice della strada era senza mascherina. In via Zappalà Gemelli il titolare di un bed & breakfast è stato verbalizzato con una multa di 1.032 euro perché esercitava la propria attività senza aver presentato la Scia amministrativa.

In corso Italia, via della Collegiata, viale della Libertà e in via Vittorio Emanuele sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico, ognuno con un verbale di 173 euro, quattro esercenti che avevano invaso, con merci e arredi vari, la zona antistante la propria attività commerciale.