Catania, imbrattato il monumento ai Caduti

CATANIA – Il monumento ai Caduti sul lungomare di Catania finisce nuovamente nel mirino dei vandali, l’ultimo raid è avvenuto la scorsa notte. Una situazione già denunciata dal consigliere del II municipio, Andrea Cardello, che chiede all’Amministrazione comunale interventi di messa in sicurezza per l’intera area.

“La preoccupazione è quella di ritornare ad un passato dove questa struttura era un misto tra bivacchi, bagno a cielo aperto e bacheca dove lasciare una propria dedica – denuncia Cardello – ho potuto notare come sui muri esterni ci sono decine di ‘opere’ che riproducono lettere, messaggi e nomignoli stilizzati. Non mancano insulti, minacce e persino citazioni poetiche. Parliamo di puro e semplice teppismo che rischia di diventare incontrollabile. Vandali che imbrattano, danneggiano e deturpano. Eppure sul destino di questo impianto sembrava essere arrivati ad un punto di svolta quando alcune associazioni del territorio. Il monumento ai Caduti del viale Ruggero di Lauria – concude Cardello – può diventare uno dei salotti buoni della città con spese contenute per l’Amministrazione e con la possibilità di coinvolgere gli imprenditori della zona”.