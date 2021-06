Prende carrello della spesa e ruba climatizzatore dalla chiesa

ADRANO (CATANIA) – Si era recato al supermercato, ma non per fare la spesa. Serviva un carrello per una “spesa” più grossa, ovvero rubare qualcosa da poter trasportare senza sforzi.

La polizia di Adrano ha scoperto e denunciato un pregiudicato 24enne del posto per essersi impossessato di un carrello e dell’unità esterna di un climatizzatore, quest’ultimo rubato dalla parrocchia di San Paolo.

A denunciare il furto è stato proprio il parroco della chiesa di San Paolo che lamentava la scomparsa dell’unità esterna di un climatizzatore installato nella sua parrocchia e l’inspiegabile “comparsa” di un carrello della spesa, abbandonato accanto al muro perimetrale della parrocchia.

L’autore del doppio furto è stato smascherato grazie alla visione dei filmati della videosorveglianza. L’indagato era un frequentatore della parrocchia dov’è stato effettuato il furto.