Furbetti del buono spesa: 8 denunciati

TORRETTA (PALERMO) – I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno denunciato otto furbetti del buono spesa nel Comune di Torretta. I controlli sono stati incentrati sui dati autocertificati nelle richieste di erogazione dei voucher che hanno evidenziato che i nuclei familiari percepivano altre forme di sostegno economico (Reddito di cittadinanza, disoccupazione e cassa integrazione).

Sulla scorta delle informazioni acquisite, le autocertificazioni presentate sono risultate prive dei requisiti previsti nell’avviso di pubblico bando. I furbetti sono stati segnalati al Comune di Torretta per la decadenza dall’ammissione ai benefici richiesti, per il recupero delle somme già erogate,di circa 3.230. Oltre alla denuncia sono stati sanzionati per complessivi 9.690 euro.