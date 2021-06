In Sicilia l’insetto che uccide le piante

CALTAGIRONE (CATANIA) – E’ in corso a Caltagirone la potatura straordinaria degli alberi di arancio amaro dopo la segnalazione del Servizio fitosanitario regionale – Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale, che ha comunicato il ritrovamento, in Sicilia, di un insetto da quarantena, l’aleirode Aleurocanthus spiniferus, presente pure in aree urbane con agrumi.

Si tratta di un piccolo insetto che colonizza la pagina inferiore delle foglie, succhia la linfa e produce una grande quantità di melata (sostanza zuccherina appiccicosa), che imbratta la vegetazione e sulla quale si sviluppa una muffa nerastra, la cosiddetta fumaggine.

L’insetto, che non punge le persone, può infestare, oltre agli agrumi, anche molte altre piante. La sua diffusione nell’Isola rappresenta, quindi, una seria minaccia principalmente per le produzioni agrumicole, ma potrebbe creare problemi anche ad altre piante coltivate, da frutto e ornamentali.