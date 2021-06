Sicilia: il Covid arretra ma non troppo

Secondo l’ufficio Statistica di Palermo “la settimana appena conclusa ha fatto registrare in Sicilia una riduzione dei nuovi positivi (anche se in misura minore rispetto alla settimana precedente) e dei deceduti. Sono aumentati invece i nuovi ingressi e il numero di persone ricoverate in terapia intensiva”.

In particolare, sottolinea il responsabile Girolamo D’Anneo, “nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 1.816, l’8% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era registrata una diminuzione del 25,8%. E’ l’incremento settimanale più basso dallo scorso mese di ottobre, mentre il numero degli attuali positivi è pari a 6.722, 1249 in meno rispetto alla settimana precedente.

Le persone in isolamento domiciliare sono 6.365, 1180 in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 357, di cui 47 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 69 unità (i ricoverati in terapia intensiva invece sono aumentati di 3 unità).

Nella settimana appena conclusa si sono registrati 17 nuovi ingressi in terapia intensiva (+21,4% rispetto ai 14 della settimana precedente) e il numero dei guariti (216713) è cresciuto di 3033 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 94,5% (era il 93,9% domenica scorsa). Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 32 (la settimana scorsa 54).

Complessivamente le persone decedute sono 5.905, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (come domenica scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano il 5,3% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,7%).