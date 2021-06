Catania: beccato a rubare, pugno all’agente

CATANIA – Nel corso della notte a Catania un agente di polizia libero dal servizio ha arrestato il 45enne G. S. per tentato furto e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Dal balcone di casa ha notato un uomo che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta impugnando un crick e altri utensili; subito dopo ha sollevato una macchina distendendosi per portare via il catalizzatore.

Il poliziotto è immediatamente intervenuto e dopo essersi qualificato ha tentato di bloccarlo, ma l’altro gli ha sferrato un pugno all’addome per poi fuggire a piedi per le strade del quartiere Picanello.

L’agente, senza perdere di vista il fuggitivo, è riuscito a raggiungerlo e dopo una colluttazione nel corso della quale è stato colpito alla spalla e alla testa, lo ha definitivamente bloccato e ha contattato la sala operativa per chiedere aiuto.

Il 45enne, gravato dalla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di permanere in casa dalle 20 alle 6, annovera anche a suo carico precedenti di polizia specifici per reati contro il patrimonio, in particolare proprio per furti di catalizzatori.