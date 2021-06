Botte da orbi in un condominio: 4 feriti

CATANIA – Pomeriggio movimentato in uno stabile di via Pelagie dove si è consumata una furibonda rissa tra condomini. A scatenare il caos, secondo le forze dell’ordine, sarebbero stati continui e futili litigi tra gli inquilini del primo piano e quelli del secondo, culminati con una scazzottata a cui avrebbero partecipato altri condomini.

Dopo aver riportato la calma, la polizia ha identificato tutti i protagonisti. Quattro persone sono state costrette alle cure dei sanitari: due sono state giudicate guaribili in sette giorni, un altro ha riportato un trauma cranico per essere stato colpito con un martello, mentre un quarto partecipante alla rissa ha riportato la frattura delle ossa nasali (prognosi 30 giorni). Tutti sono stati denunciati per rissa aggravata.