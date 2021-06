“Il Mediterraneo è il cimitero più grande d’Europa”

CITTA’ DEL VATICANO – Angelus con accenno all’emergenza immigrazione, oggi, per papa Francesco in Vaticano. “Questo pomeriggio si svolgerà ad Augusta, in Sicilia, la cerimonia di accoglienza del relitto della barca naufragata il 18 aprile 2015. Questo simbolo di tante tragedie nel Mar Mediterraneo – ha puntualizzato Jorge Bergoglio – continui ad interpellare la coscienza di tutti e favorisca la crescita di una umanità più solidale che abbatta il muro dell’indifferenza. Pensiamo che il Mediterraneo è diventato il cimitero più grande d’Europa”.

Share Tweet Whatsapp Email