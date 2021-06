Il palazzo di Lo Giudice all’Agenzia delle Entrate

PALERMO – E’ stato assegnato in uso all’Agenzia delle Entrate di Agrigento dall’Amministrazione comunale di Canicattì un bene confiscato a Vincenzo Lo Giudice, l’esponente politico dell’Udc più volte sindaco di Canicattì e tre volte assessore regionale siciliano in governi di diversa coalizione. Si tratta di un immobile composto da una superficie scantinata ed una a livello di strada di cinquecento metri quadri per elevazione che fino ad alcune settimane fa ospitava in affitto uno storico negozio di mobili di Canicattì.

Vincenzo Lo Giudice venne condannato a 10 anni di reclusione nell’operazione “Alta mafia” del 29 marzo 2004 che disarticolò un intreccio affaristico-politico mafioso nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo.