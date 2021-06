Ragusa ora è prima per nuovi casi Covid, all’hub di Palermo solo tamponi negativi

Sono 273 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 11 in meno rispetto a ieri. La regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. I test effettuati sono 13.327, con il tasso di positività sempre al 2%.

I morti nelle ultime 24 ore sono 4, i guariti 766. Negli ospedali sono ricoverate per Covid 375 persone (-25), nelle terapie intensive 38, come ieri.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 73 a Ragusa, 68 a Catania, 42 a Enna, 37 a Palermo, 26 a Messina, 10 ad Agrigento, 7 a Caltanissetta, 6 a Siracusa, 4 a Trapani.

Nessun caso positivo ai tamponi del drive-in dell’hub della Fiera del mediterraneo di Palermo. È la prima volta che succede in otto mesi, dal 22 ottobre dell’anno scorso, cioè da quando ha aperto la postazione per i tamponi rapidi a Palermo. I 600 tamponi eseguiti oggi sono stati tutti negativi. “Una notizia emozionante – commenta il commissario Covid Renato Costa – che ci ripaga di tanto lavoro e sacrifici”.

La Sicilia è invece prima in Italia per incidenza media dei casi Covid. Se a livello nazionale il dato continua a scendere (questa settimana 25 casi ogni 100 mila abitanti), l’Isola ha il valore più alto (40), seguita da Basilicata (39) e Calabria (36). Il valore più basso invece è in Molise con soli 9 casi.

In tutta Italia sono 1.901 i nuovi positivi. Ieri erano stati 2.079. Sono 69 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 88. I test sono 217.610 (ieri 205.335), il tasso di positività è 0,9%, stabile rispetto a quello registrato ieri (1%).

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.241.760, i morti 126.924. I dimessi e i guariti sono invece 3.949.597, con un incremento di 5.893 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 165.239, in calo di 4.070 nelle ultime 24 ore.

Sono 597 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 29 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 21 (ieri erano stati 30). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.876, in calo di 277 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 160.766 persone (-3.764).