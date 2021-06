Spacciava al parco di Gravina in mezzo ai bambini

GRAVINA DI CATANIA (CATANIA) – La polizia ha arrestato il pregiudicato catanese C. S. O., di 42 anni, per spaccio di marijuana nei pressi del parco comunale di Gravina. I “Falchi”, dopo diverse segnalazioni di cittadini esasperati, hanno predisposto un appostamento nella zona frequentata anche da famiglie e minorenni (sul posto sono anche installati giochi per bambini).

E’ stato possibile osservare un continuo viavai di persone di tutte le età che si avvicinavano a un individuo che stazionava vicino a uno scooter parcheggiato all’ingresso della villetta. Perquisito, aveva addosso una “stecchetta” di marijuana all’interno della tasca dei pantaloni pronta per la consegna e ulteriori sei dosi nascoste nell’imbottitura del casco.

Nella sua casa sono stati poi ritrovati 250 grammi della medesima sostanza stupefacente confezionati in sottovuoto, materiale per la pesatura e per il confezionamento delle dosi.