Catania, pronto l’Asse dei servizi

CATANIA – Ripristino di manto stradale, nuova segnaletica verticale e orizzontale, maggiore sicurezza di segnalazione negli svincoli su corsia di marcia e corsia di sorpasso della intera carreggiata ovest, un ampio intervento di scerbamento e ripulitura del verde che a causa di incuria occupava persino la sede stradale e la base sottostante alla sopraelevata.

Si concluderanno entro domani a Catania le operazioni di restyling dell’Asse dei servizi, che hanno visto impegnati per diversi giorni oltre trenta operatori. L’esecuzione dei lavori ha riguardato anche le rampe di ingresso e uscita della via Forcile, compreso l’anello rotatorio di congiungimento con l’Asse.

Tonnellate di materiali di risulta sono stati rimossi anche con l’utilizzo di speciali mezzi di cantiere, mantenendo il traffico aperto su corsie alternate. L’arteria, negli anni scorsi acquisita al patrimonio comunale in quanto ex strada provinciale, per quasi un decennio non è stata interessata da alcuna azione di ripristino, a eccezione di interventi limitati alla rimozione di situazioni di pericolo sulla sede stradale.