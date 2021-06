Auto tampona trattore, un ferito grave

SIRACUSA – Un incidente stradale si è verificato intorno alle 15.15 di oggi sulla Statale 124 per Floridia. Per cause in fase di accertamento, un’autovettura avrebbe tamponato un trattore il cui conducente è stato sbalzato dal mezzo agricolo, finendo rovinosamente sul selciato.

Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono arrivati i vigili del fuoco ed i carabinieri che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il ferito all’ospedale Cannizzaro di Catania; le condizioni dell’uomo sarebbero gravi. Solo lievi ferite e tanto spavento per l’uomo al volante dell’auto. Sulla vicenda indagano i carabinieri.