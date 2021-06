Si tuffano dalla scogliera e restano in balìa delle onde

ACI CASTELLO (CATANIA) – Un gruppo di ragazzi ha rischiato di trasformare una giornata al mare in un possibile tragedia a causa dell’incauta sottovalutazione del moto ondoso del mare particolarmente agitato in quei frangenti nel litorale di Aci Castello.

Uno di loro, dopo essersi tuffato dalla scogliera, non riusciva più a risalire, rischiando l’ipotermia per il lungo tempo trascorso in acqua. A segnalare il pericolo è stata la chiamata alla Sala operativa della Capitaneria di porto che ha prontamente inviato la motovedetta CP888.

Giunti sul posto ed individuato il ragazzo in mare, con l’aiuto anche di uno dei bagnati presenti sulla scogliera, tuffatosi in mare all’arrivo dei soccorritori della Guardia costiera, visibilmente stanco e provato, è stato recuperato a bordo dell’unità della Capitaneria di porto arrivata quasi in prossimità della costa. I ragazzi sono stati poi affidati al personale del 118.