MODICA (RAGUSA) – Un diciassettenne, Thomas Frasca, è morto ieri sera a Modica in un’incidente stradale avvenuto in prossimità di un incrocio in contrada Crocevia.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, studente dell’istituto alberghiero Grimaldi, era alla guida del suo scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Citroen C3.