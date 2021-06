LONDRA – Potrebbe essere stato un crash tecnico del provider Fastly, e non necessariamente un attacco hacker, ad aver provocato oggi il blocco di numerosi siti internet internazionali, inclusi – fra gli altri – quelli di diversi media e del governo britannico.

La Bbc sottolinea come Fastly sorregga moltissimi website. Tra i siti colpiti ci sono Cnn, New York Times e Le Monde, problemi anche per Twitter.