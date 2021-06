In auto con 4 chili di skunk

La Guardia di finanza di Catania ha sequestrato 4 kg di marijuana e ha arrestato un sessantenne di Siracusa, G.T., per traffico e detenzione, ai fini dello spaccio, di droga.

I militari hanno fermato per un controllo a San Gregorio di Catania l’auto guidata dal sessantenne. Dalla perquisizione del mezzo sono saltati fuori circa 4 kg di marijuana del tipo skunk. Nell’auto trovati anche 1.100 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, oltre a 4 telefoni cellulari, 3 carte prepagate e 13 assegni in bianco.