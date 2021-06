Ventenne fa un bagno e muore: recuperato il corpo

RAGUSA – E’ stato trovato il corpo del ventenne tunisino scomparso ieri pomeriggio mentre nuotava con degli amici in mare nella spiaggetta di Bruca, limitrofa a Cava d’Aliga, frazione marinara di Scicli (Rg).

A coordinare le ricerche, scattate dopo una telefonata al 1530, è stata la direzione marittima di Catania con la capitaneria di porto di Pozzallo.

Il giovane era in compagnia di due italiani, un ragazzo e una ragazza suoi coetanei, quando si è immerso in mare. Mentre i due amici sono rientrati a riva, del ragazzo non si sono avute più tracce.

Nel Messinese, a Mongiove, è scomparso invece da 3 giorni un uomo di 60 anni. I vigili del fuoco lo cercano con diverse squadre, anche con polizia, carabinieri e protezione civile.