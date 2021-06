Lungomare Catania, domeniche di giugno area pedonale serale

Considerate le mutate condizioni climatiche, a partire da domenica 13 giugno, l’Amministrazione Comunale ha programmato la ripresa della chiusura al traffico veicolare del lungomare, stavolta in ore serali, per tutte le domeniche del mese.

“Compatibilmente alle possibilità concesse dalle riaperture possibili – ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese – il nostro obiettivo, tuttavia, è quello di riprendere gli appuntamenti con il Lungomare Fest, secondo la sperimentata formula di arricchire con mercatini artigianali ed eventi sportivi, ma anche ludici e ricreativi, la pedonalizzazione del nostro lungomare”.

“Il primo dei nuovi appuntamenti con il Lungomare Fest, in una data ancora da stabilire, ovviamente sarà dedicato a Franco Battiato con la posa in opera delle targhe di intitolazione al grande maestro, del fronte mare, lungo 1,8 chilometri, di roccia lavica ma anche con altre iniziative ancora in cantiere – aggiunge il sindaco -. Un impegno che avevamo assunto nelle ore immediatamente successive alla scomparsa di Franco Battiato, trovando eco positiva nella pubblica opinione per il grande valore artistico e culturale del personaggio che ha segnato il sentimento di milioni di italiani”.