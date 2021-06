Rubano pneumatici, due giovani bloccati a Librino

CATANIA – Due giovani di 23 e 25 anni sono stati denunciati dalla polizia per ricettazione in concorso. Gli agenti delle “Volanti”, in servizio di controllo sul viale Moncada, hanno incrociato un’auto che procedeva a velocità sostenuta nel senso opposto a quello della polizia. Dopo aver tempestivamente invertito il senso di marcia, i poliziotti l’hanno inseguita, raggiunta e bloccata.

All’interno dell’auto sono stati trovati 15 pneumatici nuovi, per i quali i due soggetti non sono stati in grado di fornire indicazioni sulla loro provenienza, fornendo peraltro dichiarazioni discordanti. Nel portabagagli sono stati rinvenuti anche attrezzi atti allo scasso.

Messi alle strette, i due giovani hanno ammesso di aver rubato le gomme da un furgone parcheggiato nei pressi del cimitero militare inglese. La refurtiva è stata sequestrata in attesa di rintracciare il legittimo proprietario.