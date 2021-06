Lite per una storia d’amore: tenta di ucciderlo

AGRIGENTO – I poliziotti del commissariato di Canicattì (Ag) hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere firmata dal gip agrigentino, un 75enne di Canicattì. L’anziano è accusato del tentativo di omicidio – avvenuto domenica mattina in una traversa di via Libia, sempre a Canicattì, – di un meccanico sessantenne che è ricoverato in condizioni cliniche gravi al Policlinico di Messina.

Il sessantenne sarebbe stato – stando all’accusa – prima ripetutamente colpito con un bastone e poi investito con un Fiat Doblò utilizzato come “ariete”. Subito soccorso l’uomo è stato portato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e poi trasferito al Policlinico di Messina. Il tentativo di omicidio sarebbe avvenuto perché fra la vittima e l’indagato ci sarebbero stati ripetuti alterchi per una storia d’amore, da parte di familiari, non gradita.