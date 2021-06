Catania, bando comunale per 4 fondi agricoli tolti alla mafia

CATANIA – L’Amministrazione Comunale di Catania ha pubblicato il bando di gara per assegnare in concessione di comodato d’uso gratuito quattro lotti di vasti terreni agricoli confiscati alla mafia da utilizzare a scopi sociali.

Sono due appezzamenti di terreno coltivati ad agrumeto in contrada Jungetto e altri due in contrada Aragona-Caldara. “Abbiamo finalmente aperto una fase nuova sul delicato e complesso fronte della destinazione sociale degli immobili confiscati alla mafia – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – che ha già fruttato l’affidamento di un immobile nella zona del Rotolo, a un’associazione che opera nel sociale. Questo nuovo bando a quattro lotti è un ulteriore importantissimo passo in avanti che consentirà di valorizzare terreni agricoli che possono anche produrre ‘reddito’ da destinare a scopi sociali. Catania ha subito troppi danni dalla mala pianta della mafia e questi altri due bandi sono un altro incontrovertibile segnale di sostegno alle organizzazioni cittadine fondate sul valore del servizio ai cittadini”.

Le domande con il progetto di utilizzo dei due beni immobili confiscati alla mafia, messi a bando, dovranno essere presentate entro il prossimo 3 luglio e verranno assegnati in comodato, senza oneri, sulla base di un punteggio che scaturisce dal valore sociale della proposta pubblicato secondo le indicazioni dettagliatamente contenute nel bando pubblicato nel sito internet del Comune di Catania all’indirizzo: https://www.comune.catania.it/servizi/bandi-di-gara/?bando=12063 7.