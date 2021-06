Auto giù da viadotto, muore 29enne

PATTI (MESSINA) – Non si conoscono ancora le cause del tragico incidente avvenuto la scorsa notte sul viadotto di Patti, in provincia di Messina: una Lancia Y è precipitata in piena notte, intorno all’una, con a bordo la donna che era al volante.

Drammatica fine per Marika Buttò, 29 anni, pattese, da sola alla guida del veicolo finito fuori strada all’altezza del bivio di Moreri verso i caselli della cittadina tirrenica.

Sono partite immediatamente le verifiche della polizia stradale di Sant’Agata di Militello e dei vigili del fuoco per fare luce sul volo effettuato dal mezzo dopo aver infranto diversi metri di guard-rail.

E’ intervenuto anche il 118 ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La vittima era impiegata in una caffetteria di Patti e stava tornando a casa dopo il lavoro: forse un malore o un colpo di sonno.