Incendio in casa, sei persone salvate dai carabinieri

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia sono intervenuti per un principio d’incendio che stava mettendo in pericolo una famiglia residente in via Giardina. L’allarme è stato lanciato da alcuni vicini di casa.

Dopo aver localizzato l’origine delle fiamme nel sottoscala della palazzina, i carabinieri hanno provveduto a far evacuare la famiglia, composta da sei persone ed a mettere in sicurezza l’abitazione, evitando il propagarsi delle fiamme e soprattutto l’esplosione di alcune bombole del gas. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco.